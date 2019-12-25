В петербургском приюте 17-летний воспитанник подозревается в изнасиловании 13-летнего мальчика

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге 17-летний воспитанник сиротского приюта подозревается в изнасиловании 13-летнего подростка. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию вечером 11 сентября обратилась воспитатель Центра для детей-сирот. По словам воспитателя, от 17-летнего воспитанника приюта поступила информация о том, что в конце августа он совершил изнасилование 13-летнего мальчика из этого же приюта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: 11-классник подозревается в изнасиловании 12-летней в Кронштадте.

Фото: Piter.tv