11-классник подозревается в изнасиловании 12-летней в Кронштадте

В Кронштадте одиннадцатиклассник подозревается в изнасиловании ученицы 6 класса. Подробности стали известны Piter.tv.
Было установлено, что 17-летний ученик 11 класса в Кронштадте в период с 1 по 30 апреля изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. По данному факту возбуждено два уголовных дела.
Подозреваемый был задержан и полностью изобличен, он дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.
Также в изнасиловании шестиклассницы, но в мае 2023 года подозревается девятиклассник из Кронштадта.
Фото: Piter.tv
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