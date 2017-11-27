11-классник подозревается в изнасиловании 12-летней в Кронштадте

Подозреваемый был задержан и полностью изобличен.

В Кронштадте одиннадцатиклассник подозревается в изнасиловании ученицы 6 класса. Подробности стали известны Piter.tv.

Было установлено, что 17-летний ученик 11 класса в Кронштадте в период с 1 по 30 апреля изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

Подозреваемый был задержан и полностью изобличен, он дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Также в изнасиловании шестиклассницы, но в мае 2023 года подозревается девятиклассник из Кронштадта.

Фото: Piter.tv