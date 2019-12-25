В Кронштадте девятиклассник подозревается в изнасиловании шестиклассницы

Несовершеннолетний подозреваемый был полностью изобличен и дал признательные показания.

В Кронштадте девятиклассника подозревают в изнасиловании шестиклассницы. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 16-летний К. в период с 1 по 31 мая в своей квартире в Кронштадте изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестиклассницы. Следователем были возбуждены уголовные дела.

Несовершеннолетний подозреваемый был полностью изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве, совершенном 30 лет назад.

Фото: Piter.tv