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В Кронштадте девятиклассник подозревается в изнасиловании шестиклассницы
Сегодня, 8:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кронштадте девятиклассник подозревается в изнасиловании шестиклассницы

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Несовершеннолетний подозреваемый был полностью изобличен и дал признательные показания.

В Кронштадте девятиклассника подозревают в изнасиловании шестиклассницы. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 16-летний К. в период с 1 по 31 мая в своей квартире в Кронштадте изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестиклассницы. Следователем были возбуждены уголовные дела.

Несовершеннолетний подозреваемый был полностью изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве, совершенном 30 лет назад.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, изнасилование
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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