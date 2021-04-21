В саду Андрея Петрова заложили капсулу с посланием потомкам

Событие было приурочено к 90-летию СПб ГБУ "Ленсвет".

По инициативе СПб ГБУ "Ленсвет" в саду Андрея Петрова в Петербурге заложили капсулу времени с посланием будущим ленсветовцам. Об этом пишет 27 августа "Петербургский дневник".

Событие было приурочено к 90-летию компании. Капсулу поместили в одну из опор освещения, вместе с ней – три символические монеты с информацией про оборудование, которым в настоящее время освещаются улицы, кварталы и парки.

Сама капсула сделана из нержавеющего металла и герметизирована, письма с посланиями заламинированы, а монеты покрыты специальной смолой.

Мы просим привести в надлежащее состояние монеты в 2049 году, сохранить эту реликвию и передать следующим поколениям. Мы верим, что эстафета времени в надежных руках. Владимир Резниченко, директор СПб ГБУ "Ленсвет"

Капсулу с посланием заложил представитель трудовой династии "Ленсвета", старший мастер островного эксплуатационного района компании Александр Ющенко.

Фото: "Петербургский дневник" (Виктория Зырянова)