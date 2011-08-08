Петербург на новогодних праздниках посетят свыше 1,2 млн туристов

Прогнозируют, что город примет порядка 1,25 млн туристов, что превышает прошлогоднюю статистику (около 1,22 млн отдыхающих).

Комитет по развитию туризма Петербурга представил данные, согласно которым в праздничные дни предстоящего Нового года ожидается приток более 1,2 миллиона туристов в Северную столицу. Евгений Панкевич, возглавляющий комитет, отметил в интервью ТАСС, что количество приезжих возрастёт приблизительно на 2,5% относительно прошлогоднего периода.

В предыдущем году гостеприимство Северной столицы оценили около 1,2 млн туристов, посетивших город зимой. Теперь мы рассчитываем встретить аналогичное число гостей, возможно, даже немного большее. Анализ бронирования на популярных туристических платформах показывает значительный интерес к нашему городу, превышающий аналогичный показатель Москвы и других регионов, подчеркнул чиновник. Прогнозируют, что город примет порядка 1,25 млн туристов, что превышает прошлогоднюю статистику (около 1,22 млн отдыхающих).

Комитет добавил, что наиболее интенсивный поток наблюдается после празднования Нового года, однако ближе к Рождеству активность снижается. Средняя занятость номеров отелей оценивается в пределах 60–62%, достигая пика в размере 81–83% в особо загруженные даты.

Согласно показателям проекта "Турбарометр Санкт-Петербурга", в 2025 году город посетило 12,5 млн туристов (рост на 7% по сравнению с 2024 годом и на 19% по отношению к докризисному уровню 2019-го). Туризм внёс весомый вклад в экономику города, обеспечив доход в размере 843,1 млрд рублей (увеличение на 15% относительно показателя прошлого года).

Фото: Piter.TV