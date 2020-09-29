В поселке Тельмана 13-летний мальчик совершил насильственные действия в отношении 3-летнего приемного брата

В поселке Тельмана опекун заявил в полицию на своего 13-летнего опекаемого. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полиции мужчина рассказал, что 18 февраля его опекаемый 13-летний М. совершил насильственные действия в отношении его опекаемого 3-летнего К.
Семья приёмная, благополучная, на учете в ПДН не состоит. М. состоит на учете в ПДН. М. помещён на психиатрическое отделение Тосненской межрайонной больницы.
В Толмачево мужчина изнасиловал в поле 76-летнюю пенсионерку.
Фото: Piter.tv
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