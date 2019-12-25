В Толмачево мужчина изнасиловал в поле 76-летнюю пенсионерку

В полицию через несколько дней после происшествия обратилась сама пострадавшая.

В Лужском районе Ленобласти мужчина изнасиловал 76-летнюю пенсионерку. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 19 февраля обратилась пенсионерка, проживающая в поселке Толмачево Лужского района. Она сообщила, что 12 февраля около 17:00 в поле в километре от продуктового магазина ее изнасиловал неизвестный.

В 18:00 19 февраля по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний мужчина, работающий крановщиком.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Отрадном таксист изнасиловал пассажирку и спросил, понравилось ли ей.

Фото: Piter.tv