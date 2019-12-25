В Ленобласти девушку госпитализировали в больницу после изнасилования

В поселке Кингисеппского района Ленобласти 24-летняя девушка попала в больницу после изнасилования. Об этом стало известно Piter.tv.
Пострадавшая сообщила полицейским, что её изнасиловал 31-летний знакомый. Подозреваемый был оперативно задержан.
У пострадавшей диагностировали аногенитальную травму, гематому в области половых губ, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб пояснично-крестового отдела позвоночника, ушиб шеи. Девушка в состоянии средней степени тяжести была помещена на отделение хирургии.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в 2021 году был судим за кражу.
Также после изнасилования петербургской школьницы было возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.tv
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