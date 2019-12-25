В Ленобласти девушку госпитализировали в больницу после изнасилования

Она находится в состоянии средней степени тяжести.

В поселке Кингисеппского района Ленобласти 24-летняя девушка попала в больницу после изнасилования. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая сообщила полицейским, что её изнасиловал 31-летний знакомый. Подозреваемый был оперативно задержан.

У пострадавшей диагностировали аногенитальную травму, гематому в области половых губ, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб пояснично-крестового отдела позвоночника, ушиб шеи. Девушка в состоянии средней степени тяжести была помещена на отделение хирургии.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в 2021 году был судим за кражу.

Также после изнасилования петербургской школьницы было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv