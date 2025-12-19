Стало известно, какие растения украсят Кировский район

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали 28 января, какие растения высадят на территории Кировского района в теплом сезоне.
В саду Девятого Января появится тематический цветник, посвященный Году единства народов. Комсомольский сквер встретит весну виолой и тюльпанами. Вдоль проспекта Стачек будут благоухать алиссум, цинерария и декоративный ячмень. Около торгового центра "Нарва" запланирован нежно-розовый цветник. Бульвар Новаторов объединит все оттенки лета.
Совсем скоро эти проекты станут живой частью городской среды – местами для отдыха, вдохновения, селфи и тихих прогулок.
Пресс-служба петербургского комблага
Ранее мы рассказывали о том, что общественное пространство на Тучковом буяне дополнят парковой зоной.
Фото: комблаг Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все