Стало известно, какие растения украсят Кировский район

В саду Девятого Января появится тематический цветник, посвященный Году единства народов.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали 28 января, какие растения высадят на территории Кировского района в теплом сезоне.

В саду Девятого Января появится тематический цветник, посвященный Году единства народов. Комсомольский сквер встретит весну виолой и тюльпанами. Вдоль проспекта Стачек будут благоухать алиссум, цинерария и декоративный ячмень. Около торгового центра "Нарва" запланирован нежно-розовый цветник. Бульвар Новаторов объединит все оттенки лета.

Совсем скоро эти проекты станут живой частью городской среды – местами для отдыха, вдохновения, селфи и тихих прогулок. Пресс-служба петербургского комблага

Ранее мы рассказывали о том, что общественное пространство на Тучковом буяне дополнят парковой зоной.

Фото: комблаг Петербурга