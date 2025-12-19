Около филиала Музея обороны и блокады Ленинграда будет больше цветов

Филиал культурного учреждения открылся в парке на днях.

В Московском парке Победы в Петербурге, возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, поставят 10 ваз с петунией и тагетесом. Там уже есть два цветника: в теплое время года распустятся бородатые ирисы, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Филиал культурного учреждения открылся в парке на днях. Это зеленое общественное пространство – уникальный памятник с трагическим прошлым. На территории был завод №1, в 1942-1943 годах переоборудованный в крематорий, где за 2 года кремировали более 100 тыс. местных жителей.

Сейчас специалисты обеспечивают регулярную уборку и очистку дорожек от снега, весной планируются ремонт и покраска садовых диванов.

Фото: комблаг Петербурга