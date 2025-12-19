  1. Главная
Около филиала Музея обороны и блокады Ленинграда будет больше цветов
Сегодня, 15:58
Филиал культурного учреждения открылся в парке на днях.

В Московском парке Победы в Петербурге, возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, поставят 10 ваз с петунией и тагетесом. Там уже есть два цветника: в теплое время года распустятся бородатые ирисы, сообщили в городском комитете по благоустройству. 

Филиал культурного учреждения открылся в парке на днях. Это зеленое общественное пространство – уникальный памятник с трагическим прошлым. На территории был завод №1, в 1942-1943 годах переоборудованный в крематорий, где за 2 года кремировали более 100 тыс. местных жителей. 

Сейчас специалисты обеспечивают регулярную уборку и очистку дорожек от снега, весной планируются ремонт и покраска садовых диванов. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские садовники начали готовить рассаду к весне. 

Фото: комблаг Петербурга 

