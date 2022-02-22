На прошлой неделе в Петербурге высадили более 1100 деревьев и 3700 кустарников

Также в городе ремонтировали дорожки и проверяли дождеприемные устройства.

В Петербурге продолжаются работы по озеленению Петербурга, в том числе совместно с жителями. Мероприятия прошли на проспекте Космонавтов, в сквере на проспекте Народного Ополчения, Колпинском парке. Всего за неделю в городе предприятиями высажено более 1100 деревьев и 3700 кустарников, рассказали в Комитете по благоустройству.

Также специалисты с 7 по 13 октября отремонтировали дорожки на общей площади почти 2 тыс. кв. м, а газоны – на площади 5 тыс. кв. м. Дорожники методично проверяют патрубки и дождеприемные устройства. За 7 дней прочистки потребовали около тысячи элементов системы водоотведения. Из города на полигон вывезено 1100 кубометров мусора и 1400 тонн смета.





В понедельник проезжую часть и тротуары Петербурга убирает 566 единиц техники и 839 работников ручного труда. Если остаются вопросы, можно звонить в дежурную службу Комитета по благоустройству по круглосуточному номеру 314-60-13.

Фото: Комитет по благоустройству