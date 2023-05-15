Петербургские экспортеры смогут получить до 10 млн рублей на компенсацию транспортных расходов

Александр Беглов подписал постановление о выделении 120 млн рублей из городского бюджета на поддержку промышленных и сельхозпредприятий.

В Санкт-Петербурге утвержден порядок предоставления субсидий экспортерам на компенсацию транспортных расходов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

На поддержку промышленных предприятий и сельхозпроизводителей направлено 120 млн рублей из городского бюджета. Из них 20 млн рублей выделено на возмещение затрат по транспортировке сельскохозяйственной продукции, 100 млн рублей — на перевозку несырьевой неэнергетической продукции. Одному получателю субсидии может быть предоставлено не более 7 млн рублей, а при заключении соглашения о повышении конкурентоспособности — не более 10 млн рублей.

Предполагается, что первую субсидию получат не менее трех предприятий, вторую — не менее десяти. Выплаты будут осуществляться по результатам конкурсного отбора. Мера призвана усилить конкурентные позиции петербургских компаний на международных рынках.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)