Для поддержки экспортёров Смольный предоставит 103 млн рублей субсидий

Сегодня в Петербурге насчитывается около 6 тыс. экспортёров.

Промышленные предприятия получат субсидии, чтобы возместить затраты на транспортировку несырьевой энергетической продукции. Из бюджета Петербурга выделят 103 млн рублей. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе Смольного.

Проект одобрили на совещании губернатора с членами городского правительства. Сегодня в Петербурге насчитывается около 6 тыс. экспортёров. Петербург лидирует по товарообороту и объёмам экспорта среди регионов СЗФО.

Ранее плата за капитальный ремонт в Петербурге с 2023 года увеличится почти на 10 %. В пресс-службе жилищного комитета уточнили, что цены не повышают, а индексируют.

Фото: Piter.tv

