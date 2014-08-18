  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Для поддержки экспортёров Смольный предоставит 103 млн рублей субсидий
Сегодня, 21:43
127
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Для поддержки экспортёров Смольный предоставит 103 млн рублей субсидий

0 0

Сегодня в Петербурге насчитывается около 6 тыс. экспортёров.

Промышленные предприятия получат субсидии, чтобы возместить затраты на транспортировку несырьевой энергетической продукции. Из бюджета Петербурга выделят 103 млн рублей. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе Смольного. 

Проект одобрили на совещании губернатора с членами городского правительства. Сегодня в Петербурге насчитывается около 6 тыс. экспортёров. Петербург лидирует по товарообороту и объёмам экспорта среди регионов СЗФО.

Ранее плата за капитальный ремонт в Петербурге с 2023 года увеличится почти на 10 %. В пресс-службе жилищного комитета уточнили, что цены не повышают, а индексируют.

Фото: Piter.tv
 

Теги: затраты, субсидии, экспортер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии