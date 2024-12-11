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Автомобиль “отправился” в портал на перекрёстке Нижне-Каменской и Глухарской улиц

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Машина провалилась в дыру в асфальте.

Необычный инцидент заметили на пересечении Нижне-Каменской и Глухарской улиц в Санкт-Петербурге. Как сообщают очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", автомобиль Mitsubishi по неизвестной причине провалился в яму. Обстоятельства инцидента выясняются.

Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на произошедшее, предположив, что водитель "решил проверить, куда открывается портал" или что это "зарисовка о пятничных приключениях после работы".

Ранее Piter.TV сообщал, что необычный способ ремонта дорожного покрытия был замечен во дворах Софийской улицы в Санкт-Петербурге.

Видео: Telegram-канал "Наш Приморский район"

Теги: провалился асфальт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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