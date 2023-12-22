Очевидцы сообщают о двух взрывах в небе над портом Бронка

Местные жители предполагают, что речь идёт о неудавшейся попытке воздушной атаки на местные промышленные объекты.

Два мощных взрыва произошли в районе порта Бронка в Ломоносове. Об этом пишет Mash на Мойке со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, речь может идти о "работе" местных ПВО по неопознанным летающим объектам.

Жители деревень Пеники и Малая Ижора также слышали характерные хлопки, которые раздавались с небольшим временным интервалом. Некоторые из них утверждают, что после хлопков они видели зарево и искры в небе.

В социальных сетях местные жители активно обсуждают инцидент. В числе прочего очевидцы пишут об успешно сбитых ПВО беспилотниках, однако официального подтверждения этой версии пока что нет.

Фото: Kandinsky 3.0

