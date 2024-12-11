Забота о себе и отказ от вредных привычек: какие товары и услуги стали популярны на новогодних праздниках в СЗФО

Супермаркеты остаются наиболее популярным местом для покупок.

Согласно данным Сбера о тратах жителей Северо-Западного федерального округа в новогодние праздники, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года общее количество безналичных транзакций превысило 115,7 миллиона. При этом 10% от этого числа платежей были совершены онлайн.

Супермаркеты остаются наиболее популярным местом для покупок. Транзакции в них составили 38,8% от общего количества. При этом вырос интерес людей к специализированным продуктовым магазинам – их доля увеличилась до 9%. Медикаменты также заняли значительную нишу – 3,1% всех транзакций. Стоит отметить и значительный спрос на уходовые средства, косметику и парфюмерию – их процент среди новогодних трат вырос до 2,5.

В сфере общепита уверенно лидируют рестораны и кафе – 12,4% от общего объема платежей. Бары, рюмочные и ночные клубы собрали лишь 0,5% от всех транзакций.

Исследование показало также повышенный интерес к краткосрочному туризму. Услуги пригородных и местных пассажирских перевозок составили 3,4% от всех транзакций, при этом доля платежей в отелях и гостиницах составила всего 0,1%. Статистика свидетельствует, что на праздниках жители СЗФО выбирались в соседние города одним днем.

Мы учитываем опыт людей разных возрастов, чтобы помочь им упростить процесс покупок, сделать его максимально комфортным. Одна из последних разработок – "приветливые" терминалы, чтобы платить "улыбкой". Помимо наличия биометрической функции они поддерживают все другие виды оплаты: пластиковой картой, платежным стикером, QR-кодом, NFC. Это дает человеку право выбора и повышает комфортность финансовых операций. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Фото: unsplash