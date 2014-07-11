Первые строчки занимают отечественные автомобили.

В октябре в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил "Автостат". Самым востребованным представителем сегмента SUV (внедорожник) стал китайский кроссовер.

Портал 110km.ru выяснил, какие автомобили стали самыми популярными в прошлом месяце. Первые две строчки занимают Lada Granta и Lada Vesta. На третьем месте – компактный кроссовер Haval Jolion.

Следующие строчки рейтинга достались отечественным внедорожникам Niva Travel (4,6 тысячи автомобилей) и Niva Legend (4,2 тысячи машин). После них идёт китайский Omoda C5 (3,8 тысячи проданных автомобилей). Замыкает пятерку Chery Tiggo 4 Pro.

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