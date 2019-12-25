В Смольном рассмотрели поправки к проекту закона о бюджете Петербурга на 2026 год

Суммарный объём поддержанных предложений равен 12,8 млрд рублей на 2026 год и дополнительно 143 млн рублей на следующий год.

Завершён этап экспертизы поправок к законопроекту о бюджете Петербурга на предстоящие 2026–2028 годы. Экспертиза проводилась Бюджетной комиссией под руководством вице-губернатора Алексея Корабельникова по поручению губернатора Александра Беглова. В мероприятии участвовали разработчики поправок, руководители ведомств, реализующих госпрограммы, и ключевые распорядители бюджетных ресурсов.

Итогом совещания стало предложение поддержать все представленные 20 поправок, касающиеся важнейших аспектов городского хозяйства. Основная инициатива принадлежит фракции "Единой России", однако одобренными оказались и рекомендации от "ЛДПР", партии "Новые люди", а также депутатов Андрея Алескерова, Марии Шишкиной и Ирины Ивановой.

Суммарный объём поддержанных предложений равен 12,8 млрд рублей на 2026 год и дополнительно 143 млн рублей на следующий год. Наиболее значительная статья расходов — 6,3 млрд рублей — предусмотрена на улучшение состояния дворов в Санкт-Петербурге. Средства распределят между муниципалитетами в форме субсидии для реализации программы "Петербургские дворы", предусматривающей благоустройство территорий и зелёных зон. В целом расходы на повышение комфорта городской среды составят 12 млрд рублей.

Ещё 1,8 млрд рублей предложено выделить на нужды здравоохранения, включая приобретение медицинского оборудования и капитальные ремонты лечебных учреждений. Также предусмотрено направление 1,6 млрд рублей на социальные программы поддержки населения, а ещё 1,2 млрд рублей пойдёт на развитие физкультуры и спорта. Около 1 млрд рублей планируют потратить на оборудование игровых площадок детских садов и модернизацию молодёжных центров.

Поправки будут представлены на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Кроме того, на следующем этапе будет рассмотрена дополнительная поправка, инициированная губернатором, предусматривающая увеличение финансирования социальной сферы и инфраструктурных инициатив.

Следующая стадия рассмотрения законопроекта состоится 19 ноября, когда пройдёт второе чтение документа о бюджете на 2026–2028 годы.

Фото: Piter.TV