Офсетные контракты станут более гибкими в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Петербурга единогласно одобрили два законопроекта, направленных на пересмотр регулирования офсетных контрактов для компаний в сфере информационных технологий и государственных корпораций на федеральном уровне.
Первый законопроект предлагает изменения в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд". Его основная цель – создание более адаптивных механизмов для ИТ-компаний, позволяющих заключать офсетные контракты с городскими властями.
Депутат Денис Четырбок отметил, что в ИТ-отрасли продукты быстро устаревают, и в рамках офсетного контракта может возникнуть необходимость модернизации поставляемой продукции, что скажется на ее конечной цене. Он предложил предусмотреть возможность корректировки цены контракта и допускать модернизацию для поставок в ИТ-сфере.
Депутат Дмитрий Панов акцентировал внимание на том, что при заключении офсетного контракта фиксируются его стоимость и объем продукции. Однако в ИТ-секторе нередко невозможно четко определить объем, что делает соблюдение таких норм затруднительным. Он считает, что предложенные изменения помогут защитить пользователей от проблем из-за устаревания ИТ-решений.
Второй законопроект нацелен на создание условий для заключения офсетных контрактов между госкорпорациями и производителями.
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Фото: Piter.TV
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