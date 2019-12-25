Офсетные контракты станут более гибкими в Петербурге

Депутат Денис Четырбок отметил, что в ИТ-отрасли продукты быстро устаревают, и в рамках офсетного контракта может возникнуть необходимость модернизации поставляемой продукции, что скажется на ее конечной цене.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга единогласно одобрили два законопроекта, направленных на пересмотр регулирования офсетных контрактов для компаний в сфере информационных технологий и государственных корпораций на федеральном уровне.

Первый законопроект предлагает изменения в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд". Его основная цель – создание более адаптивных механизмов для ИТ-компаний, позволяющих заключать офсетные контракты с городскими властями.

Депутат Денис Четырбок отметил, что в ИТ-отрасли продукты быстро устаревают, и в рамках офсетного контракта может возникнуть необходимость модернизации поставляемой продукции, что скажется на ее конечной цене. Он предложил предусмотреть возможность корректировки цены контракта и допускать модернизацию для поставок в ИТ-сфере.

Депутат Дмитрий Панов акцентировал внимание на том, что при заключении офсетного контракта фиксируются его стоимость и объем продукции. Однако в ИТ-секторе нередко невозможно четко определить объем, что делает соблюдение таких норм затруднительным. Он считает, что предложенные изменения помогут защитить пользователей от проблем из-за устаревания ИТ-решений.

Второй законопроект нацелен на создание условий для заключения офсетных контрактов между госкорпорациями и производителями.

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Фото: Piter.TV