По факту попытки поджога частного дома в Киришах возбуждено уголовное дело

В Киришах возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ после попытки поджога частного дома в Киришах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отдел 14 сентября поступила информация о происшествии на Парковой улице. На месте установили, что неизвестный перелез через металлический забор участка и хотел поджечь бутылку с зажигательной смесью, но предмет мгновенно воспламенился у него в руках, и мужчина упал за пределы территории.

Злоумышленника в настоящее время разыскивают, все обстоятельства устанавливаются.

Фото: Piter.TV