По факту попытки поджога частного дома в Киришах возбуждено уголовное дело
Сегодня, 9:26
94
По факту попытки поджога частного дома в Киришах возбуждено уголовное дело

Неизвестный перелез через металлический забор участка и хотел поджечь бутылку с зажигательной смесью.

В Киришах возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ после попытки поджога частного дома в Киришах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В отдел 14 сентября поступила информация о происшествии на Парковой улице. На месте установили, что неизвестный перелез через металлический забор участка и хотел поджечь бутылку с зажигательной смесью, но предмет мгновенно воспламенился у него в руках, и мужчина упал за пределы территории. 

Злоумышленника в настоящее время разыскивают, все обстоятельства устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что "легковушку" в Купчино поджег мужчина, авто принадлежало бывшей жене. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кириши, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

