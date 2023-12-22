Петербургские полицейские раскрыли дело о попытке изнасилования 17-летней в 1993 году

В преступлении изобличен отец потерпевшей. Правда, он умер уже много лет назад.

В Петербурге раскрыли дело о попытке изнасилования несовершеннолетней, которое произошло летом 1993 года. Оказалось, что к преступлению может быть причастен отец пострадавшей, стало известно на Piter.tv.

В августе 1993 года было возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование в отношении Ф., 1976 года рождения, которой на тот момент было 17 лет.

В совершении указанного преступления 31 января 2024 года изобличен отец потерпевшей 1950 года рождения, который скончался в 2008 году. Прокуратурой Красногвардейского района утверждено обвинительное заключение, уголовное дело передано в Красногвардейский районный суд.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после изнасилования мужчиной падчерицы.

Фото: Piter.tv