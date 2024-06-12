  1. Главная
Жителю Петербурга дали 10 лет колонии за попытку госизмены
Сегодня, 8:47
В августе 2024-го осужденный прибыл в Сочи, где его и задержали.

Южный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга к 10 годам лишения свободы за попытку госизмены. Об этом рассказал представитель суда накануне. 

В марте прошлого года фигурант разместил в интернете комментарии с положительной оценкой запрещенной террористический организации. Также он захотел "поучаствовать в боевых действиях в ее составе". Мужчине поручили собрать деньги, выехать из России в Грузию и ожидать дальнейших указаний. В августе 2024-го осужденный прибыл в Сочи, где его и задержали. 

В отношении злоумышленника возбудили дела по ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержаны иностранные лжеполицейские. Они совершили серию нападений на местных жителей в целях разбоя и вымогательства с применением огнестрельного оружия. 

Фото: Piter.TV 

Теги: госизмена, сочи, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

