Жителю Петербурга дали 10 лет колонии за попытку госизмены

Южный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга к 10 годам лишения свободы за попытку госизмены. Об этом рассказал представитель суда накануне.

В марте прошлого года фигурант разместил в интернете комментарии с положительной оценкой запрещенной террористический организации. Также он захотел "поучаствовать в боевых действиях в ее составе". Мужчине поручили собрать деньги, выехать из России в Грузию и ожидать дальнейших указаний. В августе 2024-го осужденный прибыл в Сочи, где его и задержали.

В отношении злоумышленника возбудили дела по ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 УК РФ.

