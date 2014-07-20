В квартире на Гражданском проспекте мигранты устроили поножовщину

Пострадавшим оказался 38-летний иностранец, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства поножовщины мигрантов в квартире на Гражданском проспекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером в полицию Калининского района поступила информация о ранении мужчины. Пострадавшим оказался 38-летний иностранец, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В жилище были также соотечественник потерпевшего, по словам которого незадолго до происшествия он в компании своих земляков, их общего знакомого и девушки распивал алкоголь. Мужчину доставили в отдел, где в отношении него составили протокол по ст. 19.27 КоАП РФ за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. А по подозрению в нападении задержали 43-летнего местного жителя и 33-летнюю спутницу, сотрудников строительной организации. Оба привлечены к административной ответственности: первый по ст. 20.1 КоАП РФ, женщина по ч. 3 ст. 19.27 КоАП РФ. Они помещены в изолятор.

Ранее на Piter.TV: житель Ленобласти чуть не убил родного брата на заправке.

Фото: Piter.TV