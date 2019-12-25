Бывшего помощника Курпатова заключили под стражу до конца декабря

Сторона защиты и подсудимый просили домашний арест.

Куйбышевский районный суд заключил под стражу бывшего помощника Андрей Курпатова. Несмотря на просьбы о домашнем аресте, Алексей Иевский останется под стражей до конца декабря.

Напомним, молодой человек обвиняется в мошенничестве. Предполагается, что он завладел 9 млн рублей Андрея Курпатова. Иевский отрицает свою вину и говорит о том, что известный психотерапевт решил ему отомстить. Подсудимый намекал, что с доктором его связывают не только рабочие отношения. На заседании суда Иевский посоветовал перечитать Курпатову его же книгу "Как пережить развод".

Следователь просил продлить арест, так как ведомству нужно выполнить большой объем следственных и процессуальных действий, например, провести очные ставки.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга