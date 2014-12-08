Петербург окажет поддержку поисковым движениям и НКО по поиску захоронений жертв геноцида

В среду, 22 апреля, депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили законопроект, расширяющий перечень некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать на поддержку города. В число получателей помощи войдут объединения, занимающиеся поиском неизвестных захоронений жертв геноцида советского народа и установлением личностей погибших.

Как подчеркнул депутат ЗакСа Денис Четырбок, данная инициатива является логичным продолжением работы парламента по формированию нормативной базы для увековечивания памяти жертв геноцида.

Согласно тексту законопроекта, теперь поисковым движениям в Петербурге будет доступна не только финансовая, но и имущественная, информационная, консультационная и организационная поддержка. Кроме того, город сможет помогать с обучением как штатных сотрудников, так и добровольцев.

Ранее мы сообщили о том, что представители "ЛизаАлерт" объяснили петербуржцам причины частых пропаж детей весной.

