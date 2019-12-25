В Парголово Центр соцпомощи семье и детям Выборгского района получит новые помещения

Петербург выкупит у владельца нежилое помещение общей площадью 1,2 тыс. "квадратов".

Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района Петербурга получит новые помещения в Парголово, рассказали 21 ноября в Смольном.

Постановление городского правительства "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Петербурга нежилого помещения по адресу: Петербург, поселок Парголово, Тихоокеанская улица, дом 1, корпус 2, строение 1, помещение 108Н" подписал Александр Беглов. Северная столица выкупит у владельца нежилое помещение общей площадью 1,2 тыс. "квадратов", что позволит оказывать социальные услуги в густонаселенных кварталах района.

Отмечается, что в центре будут работать отделения дневного пребывания несовершеннолетних и профилактики безнадзорности несовершеннолетних, "Семейный клуб" и "Тайм-клуб", отделения социального обслуживания детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)