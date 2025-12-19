Петербуржцам рассказали о пользе зернобобовых культур

Зернобобовые являются источником растительного белка, который усваивается организмом примерно на 80%.

Сегодня, 10 февраля, отмечается День зернобобовых культур. В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по городу Петербургу и Ленобласти напомнили о важности этих продуктов в рационе питания.

Зернобобовые являются источником растительного белка, который усваивается организмом примерно на 80%. Они содержат минимальное количество жиров и не содержат холестерина. В их составе присутствуют витамины и минералы, включая железо, калий и витамин C, а также фолат, необходимый для нормальной работы нервной системы.

Кроме того, зернобобовые богаты клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эти продукты имеют низкий гликемический индекс, не содержат глютен и подходят для людей с диабетом и целиакией. Долгий срок хранения позволяет включать их в рацион круглый год.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали поводы обратиться к врачу после путешествия.

Фото: Pxhere