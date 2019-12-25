Ветеран ВОВ выстрелила из пушки в честь Дня города в Петербурге

Ею оказалась Екатерина Федоровна Горбачева, которой в этом году исполнится 95 лет.

В четверг, 27 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с участниками-ветеранами акции #мой_герой, которая запустилась в соцсетях накануне Дня победы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов хотел, чтобы семьи ветеранов рассказали петербуржцам о судьбах тех, кто прошёл Великую Отечественную войну. Кроме того, как отметил глава города, в акции приняли участие много молодых людей. Правнуки присылали рассказы о своих предках.

Несколько семей ветеранов Беглов пригласил на встречу в День города. А Екатерине Федоровне Горбачевой предложили выстрелить из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Будучи 16-летней девочкой она выбралась из блокадного Ленинграда по Дороге жизни на фронт, также помогала медсестрам спасать раненых с поля боя. В этом году ей исполнится 95 лет.

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Фото: gov.spb.ru