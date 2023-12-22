Российское подразделение Иммигрант Инвест обретает новую жизнь под брендом Passportivity

Специалисты Passportivity (Паспортивити) помогают получать второе гражданство и ВНЖ за инвестиции в странах Европы, Америки и Среднего Востока.

Иммигрант Инвест 17 лет сопровождает состоятельных людей в получении второго паспорта и ВНЖ за рубежом. В 2023 году компания покидает российский рынок и передает управление офисом в Москве локальному менеджменту. В России компания продолжает работать под именем Паспортивити.

Мы гордимся опытом и доверием, которые были наработаны за годы работы с Иммигрант Инвест. Под новым брендом Passportivity мы продолжаем предоставлять прежние услуги на высоком уровне, а также готовы предложить инвесторам из России новые продукты. Алена Дукач, генеральный директор Passportivity

Первое мероприятие Passportivity для инвесторов в Москве

15 ноября в отеле The Carlton Moscow компания Паспортивити организовала первый форум для инвесторов.

На бизнес-встрече юристы по международному праву и представители департаментов программ гражданства за инвестиции рассказали:

– Как выбрать страну второго гражданства и ВНЖ.

– Как инвестировать в условиях санкций и валютного контроля.

– Как изменится жизнь со вторым паспортом и ВНЖ.

Зачем инвестировать во второй паспорт или вид на жительство

Второе гражданство или вид на жительство — это путь к свободе, безопасности и лучшему качеству жизни для всей семьи. Инвестор со вторым паспортом может выбирать, где будет жить его семья, где платить налоги и открывать бизнес, в банках какой страны хранить сбережения.

Получить свободу выбора и обеспечить безопасность для всей семьи. Второй паспорт или ВНЖ дают возможность быстро переехать всей семьей — даже в экстренных ситуациях. Въехать в страну второго гражданства или ВНЖ возможно в том числе при закрытых границах и карантине.

Использовать рубли и криптовалюту за рубежом. Некоторые страны позволяют переводить инвестиционные суммы в рублях или даже в криптовалюте.

Снизить налоги. Второй паспорт или вид на жительство позволят выбрать страну с более выгодной системой налогообложения.

Путешествовать без виз даже в Шенген и США. В Паспортивити расскажут, какой документ не обяжет инвестора жить за рубежом, но позволит путешествовать без виз.

Переехать в Европу без инвестиций или релоцировать бизнес. Получить ВНЖ без значительных расходов и за короткий срок можно даже в Европе — юристы Паспортивити расскажут, какие пути есть у граждан России.

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