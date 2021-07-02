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В Петербурге сильный ветер вынудил закрыть все затворы дамбы
Сегодня, 10:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге сильный ветер вынудил закрыть все затворы дамбы

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В 03:55 были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 – В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2. В 09:40 затвор С-1 также был закрыт.

После поступления обновленного прогноза о подъеме уровня воды в устье реки Невы, было принято решение о закрытии затвора судопропускного сооружения С-1. Об этом сообщила пресс-служба КЗС. 

В 03:55 были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 – В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2. В 09:40 затвор С-1 также был закрыт. Для предотвращения нагонного наводнения в Петербурге Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.

Фото: Telegram / Официальный канал Дирекции КЗС

Теги: дамба, кзс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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