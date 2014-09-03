Продажи полисов Сбера по комплексной защите малого бизнеса выросли в 1,7 раза

С запуском продукта "Защита 360" в 2021 году Сбер наблюдает стабильный рост интереса к этой программе.

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование поддерживает малый и микробизнес и предлагает линейку продуктов, специально разработанных для этого сегмента. Самым популярным продуктом для таких предприятий в I полугодии 2022 года стала программа комплексного страхования "Защита 360". Во II квартале этого года клиенты оформили в 1,7 раза больше полисов комплексной защиты, чем в I квартале.

С запуском продукта "Защита 360" в 2021 году Сбер наблюдает стабильный рост интереса к этой программе. Всего в первой половине 2022 года защиту как комплексную, так и имущественных интересов оформили почти 14 тыс. представителей малого и микробизнеса.

Беспрерывность производственных процессов важна для любого бизнеса. Защитить своё дело от рисков, чтобы избежать значительного ущерба или даже полной остановки деятельности, может любой владелец компании. В последнее время мы наблюдаем возрастающий интерес к продуктам многокомпонентного страхования со стороны малого и микробизнеса Северо-Запада. Это удобно: предпринимателю достаточно оформить один полис, чтобы получить комплексную защиту. Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

"Защита 360" позволяет индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу получить комплексную страховку в одном полисе, куда входят имущество, здоровье сотрудников и гражданская ответственность, а также застраховать убытки от перерыва в деятельности и расходы на получение консультаций по результатам налоговой проверки.

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Фото: Piter.tv