Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке

Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

С 15 июля Сбер снизил размер минимального первоначального взноса по двум программам жилищного кредитования.

По программе "Приобретение готового жилья" – при подтверждении дохода и занятости – минимальный взнос уменьшается с 20 до 15% стоимости недвижимости.

По программе "Ипотека по двум документам" – при приобретении готового либо строящегося жилья без подтверждения дохода – с 30 до 20%.

Сбер продолжает улучшать условия ипотечного кредитования для граждан. Очередным шагом в этом направлении, наряду со снижением ставок и рефинансированием действующих кредитов, стало уменьшение минимального размера первоначального взноса по двум ипотечным продуктам. Все эти меры в совокупности делают ипотеку от Сбера доступнее и улучшают обеспеченность россиян собственным жильём Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик

Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Ранее в Сбере стала доступна комбо-ипотека.

Фото: Piter.tv

Видео: пресс-служба Сбера (Спикер – руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова)