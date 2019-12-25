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В Новоселье новая поликлиника начала принимать пациентов
Сегодня, 9:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Новоселье новая поликлиника начала принимать пациентов

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На контроле остаётся вопрос с корректировкой маршрутной сети автобусов к поликлинике.

Новая поликлиника начала приём пациентов в Новоселье Ломоносовского района. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Мощность позволяет обеспечить приём 440 взрослых и 160 детей в смену. По оснащенности – это современный многопрофильный медицинский центр. Здесь же теперь находится районная станция скорой помощи и травматология, для которой оборудованы даже операционные.

На контроле остаётся вопрос с корректировкой маршрутной сети автобусов, чтоб у жителей была возможность добраться в Новоселье из разных поселений Ломоносовского района.

Фото: Telegram/ Александр ДроZденко

Теги: новоселье, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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