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В Невском районе появится поликлиника на 420 посещений в смену
Сегодня, 11:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе появится поликлиника на 420 посещений в смену

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Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 1 квартала 2025 года.

В рамках работы с инвесторами в Невском районе стартовало строительство новой поликлиники, рассчитанной на посещение 420 человек в смену. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург"

В поликлинике предусмотрено два изолированных друг от друга амбулаторно-поликлинических отделения: детское и взрослое. Для каждого отделения создадут отдельный вход. Там появятся кабинеты: невролога, уролога, ЛОРа, ревматолога, хирурга, офтальмолога и других. Также предполагаются кабинеты для занятий лечебной физкультурой, лучевой диагностики и дневной стационар на 17 мест.

Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 1 квартала 2025 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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