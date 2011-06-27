В Невском районе появится поликлиника на 420 посещений в смену

Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 1 квартала 2025 года.

В рамках работы с инвесторами в Невском районе стартовало строительство новой поликлиники, рассчитанной на посещение 420 человек в смену. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

В поликлинике предусмотрено два изолированных друг от друга амбулаторно-поликлинических отделения: детское и взрослое. Для каждого отделения создадут отдельный вход. Там появятся кабинеты: невролога, уролога, ЛОРа, ревматолога, хирурга, офтальмолога и других. Также предполагаются кабинеты для занятий лечебной физкультурой, лучевой диагностики и дневной стационар на 17 мест.

Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 1 квартала 2025 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"