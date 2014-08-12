В Калининском районе построят современную поликлинику с отделением скорой помощи

Помимо стандартных медицинских кабинетов, в учреждении предусмотрена подстанция скорой и неотложной помощи на восемь автомобилей.

В Санкт-Петербурге появится новая поликлиника, рассчитанная на 420 посещений в смену. Она разместится на улице Ольги Форш, участок 11, в Калининском районе. Проект уже согласован Комитетом по градостроительству и архитектуре, отметил портал "Строительный Петербург".

Помимо стандартных медицинских кабинетов, в учреждении предусмотрена подстанция скорой и неотложной помощи на восемь автомобилей. Поликлиника будет выполнена в спокойной цветовой гамме и впишется в окружающую застройку.

Рядом с медучреждением обустроят закрытую парковку, хозяйственные зоны, а также проведут благоустройство территории с высадкой деревьев и кустарников. Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре