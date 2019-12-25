В Приморском районе Петербурга построят поликлинику "Мать и дитя"

Клиника будет включать два отделения: женскую консультацию и детскую поликлинику.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении земельного участка для строительства амбулаторно-поликлинического центра в Приморском районе. Объект появится на Лахтинском проспекте, участок 39а, в муниципальном округе Лахта-Ольгино. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Площадь выделенного участка составляет 5604 квадратных метра. Инвестор, компания ООО "ХАВЕН", планирует построить двухэтажное здание общей площадью более 2500 квадратных метров. В нём разместится медицинский центр "Мать и дитя", рассчитанный на 336 посещений в смену.

Клиника будет включать два отделения: женскую консультацию и детскую поликлинику. Каждое из них будет иметь отдельный вход для удобства пациентов.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)