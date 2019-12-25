В Петербурге откроется полиграфический салон, где будут работать ветераны СВО

Планируется открыть 10 подобных павильонов.

На проспекте Стачек 10 апреля откроется первый полиграфический салон "СВОи", созданный в рамках благотворительной программы "Новая жизнь" Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов "Профессия" при поддержке Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и группы компаний Vestr. Программа направлена на помощь в трудоустройстве ветеранам СВО, получившим тяжелые ранения в ходе боевых действий. Об этом рассказали в Комитете по труду и занятости

Суть инициативы – открытие небольших павильонов по продаже полиграфической и сувенирной продукции в разных районах Петербурга. Помимо оказания услуг ксерокопирования, фото на документы, в павильоне будут оказываться услуги по изготовлению и печати сувенирной продукции. Здесь же будут организованы выставка производимой ООИ "Профессия" продукции и пункт выдачи заказов.

В 2025 году ООИ "Профессия" планирует открыть 10 подобных павильонов, где будут созданы рабочие места для 20 ветеранов, получивших инвалидность в ходе СВО.

В настоящее время в типографии, где за счет бюджета Санкт-Петербурга созданы рабочие места, работает 31 сотрудник с инвалидностью.

Ранее в Петербурге стартовал новый набор в программу "Время героев".

Фото: unsplash (Bank Phrom)