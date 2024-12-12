Полиция разыскивает залившего перцовкой пенсионера в салоне автобуса на Типанова

Неизвестный применил перцовый баллончик против пенсионера, вступившегося за пожилую женщину

Полиция Московского района возбудила уголовное дело по факту нападения на 86-летнего пассажира автобуса на улице Типанова. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел 6 ноября около 15:30 в салоне общественного транспорта.

По информации правоохранительных органов, пожилой мужчина вступился за пожилую пассажирку, попросив другого пассажира уступить ей место. В ходе возникшего словесного конфликта неизвестный применил перцовый баллончик, распылив его содержимое в лицо 86-летнему мужчине, после чего скрылся.

Пострадавший в тот же день обратился в травмпункт, где у него диагностировали химический ожог лица и шеи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемого, изучаются записи с камер видеонаблюдения в салоне автобуса и прилегающей территории.

Фото: Piter.TV