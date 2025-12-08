Полицейские из Петербурга ликвидировали узел связи мошенников из подмосковной Электростали

Следователи ведут дальнейшие мероприятия по выявлению остальных подозреваемых и эпизодов противоправной активности.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность узла связи, использовавшегося мошенниками для обмана граждан России. Операция прошла в подмосковном городе Электросталь, где задержана фигура технического специалиста, обеспечивающего функционирование оборудования для украинских call-центров. Гражданином являлся 36-летний ранее осуждённый уроженец Брянской области, вербованный злоумышленниками дистанционным способом в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Аппаратуру доставляли курьерской службой, при этом обвиняемый перемещался между съёмными квартирами Подмосковья. Ежедневно техническая поддержка обеспечивала работоспособность устройства, обрабатывая до восьми тысяч звонков, в результате которых пострадало приблизительно тридцать человек. Вознаграждением за оказание технической поддержки служил расчёт в криптовалльной валюте — эквивалент примерно 850 долларам США еженедельно.

При проведении обыска в жилище мужчины полиция обнаружила и изъяла оборудование, включающее GSM-шлюз, пятьсот сим-карт, сетевой маршрутизатор и три мобильных телефона с материалами переписки. Отделом следствия управления МВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Рассматривается вопрос о возбуждении дополнительного дела по статьям, связанным с неправомерным использованием телекоммуникаций.

Задержанный содержится под стражей в изоляторе временного содержания. Следователи ведут дальнейшие мероприятия по выявлению остальных подозреваемых и эпизодов противоправной активности.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти