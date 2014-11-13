Россияне могут воспользоваться новым онлайн-сервисом для покупки и подписки на авто

Одним из ключевых предложений стал вариант покупки с оплатой частями.

Один из российских банков запустил новый онлайн-сервис, предлагающий несколько вариантов покупки и подписки на автомобили. Одним из ключевых предложений стал вариант покупки с оплатой частями, где клиент арендует авто на три месяца, внося только часть суммы. По завершении аренды машину можно выкупить, оплатив остаток, или выбрать другой автомобиль.

Этот подход привлекателен для тех, кто хочет снизить финансовую нагрузку и получить машину в пользование сразу, без полной оплаты. Сервис также гарантирует фиксированную цену, которая остается неизменной на протяжении всего срока аренды, а выплаты в этот период идут в зачёт окончательной стоимости автомобиля.

Кроме того, сервис ВТБ Авто предлагает долгосрочную подписку на автомобиль с полным комплексом услуг. Эта опция подходит тем, кто временно нуждается в машине, например, для работы или личных нужд, но не планирует её приобретать. В подписку входят регистрация, страхование, техобслуживание и другие важные услуги, что делает пользование автомобилем максимально удобным и беззаботным. Через три года клиент может либо выкупить авто по остаточной стоимости, либо оформить новый автомобиль на тех же условиях.

ВТБ разрабатывает для клиентов высокотехнологичные сервисы и гибко подстраивает их под потребности людей. ВТБ Авто - это универсальный продукт, отвечающий разнообразным потребностям современного потребителя. Мы планируем стремительно развивать наш сервис и уже реализовываем бесшовный клиентский путь покупки автомобиля в онлайн с доставкой прямо к дому. Также будем расширять ассортимент автомобилей и способов приобретения, запустим востребованные услуги и сервисы для автолюбителей. Сергей Медынский, руководитель проекта ВТБ Авто

Сервис ориентирован на комфорт и удобство клиентов. Покупка автомобиля происходит полностью онлайн, а авто доставляется прямо к дому. В будущем планируется расширить ассортимент доступных автомобилей и ввести новые услуги, такие как топливный сервис и трейд-ин, чтобы удовлетворить потребности самых разных автолюбителей.

Фото: ВТБ Авто