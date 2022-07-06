Холдингу "Кама капитал" разрешили покупку "Outlet Village Пулково"

настоящее время торговый центр принадлежит американскому фонду Hines, который за последние годы продал часть активов в России.

Правительство одобрило продажу торгового центра "Outlet Village Пулково" на Пулковском шоссе холдингу "Кама Капитал" в декабре. Об этом сообщают осведомленные источники издания "КоммерсантЪ". Сделка должна быть закрыта в ближайшем будущем. В настоящее время торговый центр принадлежит американскому фонду Hines, который за последние годы продал часть активов в России.

В "Кама Капитал" сказали, что они комментируют только завершившиеся сделки и не раскрывают подробности текущих переговоров. В Hines отказались комментировать ситуацию.

"Outlet Village Пулково" площадью 35,5 тыс. кв. м был открыт в 2015 году и стал первым проектом Hines в Петербурге. Источники оценивают его стоимость в 9 млрд рублей. Холдинг "Кама Капитал" также получил разрешение на приобретение доли Hines в "Outlet Белая Дача" (37,2 тыс. кв. м), говорят источники. В активах "Кама Капитал" пока нет объектов в Петербурге. Холдинг управляет 450 тыс. кв. м офисной, торговой и складской недвижимости, включая бизнес-центр "Метрополис" в Москве, торговые центры "Акварель" в Подмосковье, Волгограде и Тольятти.

Ранее мы сообщили о том, что интерактивные помощники с ИИ установили в Пулково.

Фото: ВКонтакте / Outlet Village Pulkovo