Интерактивные помощники с ИИ установили в Пулково

Нейроаватары помогают ориентироваться внутри терминала и находить нужные объекты. Установлены они в зонах регистрации и прибытия.

Аэропорт Пулково представил интерактивных помощников с искусственным интеллектом, функционирующих на российском программном обеспечении.

Эти устройства, внедрённые в рамках пилотного проекта, предоставляют пассажирам информацию о транспортных услугах, доступных сервисах и расписании полётов. Нейроаватары помогают ориентироваться внутри терминала и находить нужные объекты. Установлены они в зонах регистрации и прибытия.

В дальнейшем система позволит осуществлять онлайн-регистрацию на рейсы. Разработка полностью независима от импортных компонентов и создана компанией "НЕЙРО-СИТИ".

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково задержали свыше восьми рейсов из-за сообщения о лжеминировании.

Фото: Пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (аэропорт Пулково)