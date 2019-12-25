В Пулково задержали свыше восьми рейсов из-за сообщения о лжеминировании

Аэропорт вернулся к своему обычному режиму работы.

В аэропорту Пулково в Петербурге произошла временная остановка нескольких рейсов. Согласно данным табло аэропорта, с 23:30 до 00:00 по московскому времени было временно приостановлено восемь рейсов, а рейс, следующий в Москву, был полностью отменён.

Предполагаемой причиной инцидента стала возможная угроза безопасности. На место происшествия оперативно прибыла следственная группа вместе с кинологом для проведения тщательного осмотра. В результате проверки опасные предметы обнаружены не были, и тревога оказалась ложной.

По завершении всех проверочных процедур аэропорт Пулково вернулся к своему обычному режиму работы, сообщает ТАСС.

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Фото: Piter.TV