Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз и заявила о новой работе

Наталья Поклонская анонсировала уход из Госдумы на некую "новую работу".

Депутат от "Единой России" Наталья Поклонская опубликовала в своем телеграм-канале важное видеообращение. В нем она заявила, что снимается с праймериз "Единой России" и переходит "на новую работу". На какую именно, будет объявлено позже.

Поклонская поблагодарила своих избирателей и назвала их "спасательным кругом в океане политики".

"Я никуда не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму", — добавила депутат. В конце видео Наталья Поклонская добавила интриги, сообщив, что на новой работе сможет надеть китель.

В марте Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине.

Видео: Telegram / Наталья Поклонская