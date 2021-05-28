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Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз и заявила о новой работе

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Наталья Поклонская анонсировала уход из Госдумы на некую "новую работу".

Депутат от "Единой России" Наталья Поклонская опубликовала в своем телеграм-канале важное видеообращение. В нем она заявила, что снимается с праймериз  "Единой России" и переходит "на новую работу". На какую именно, будет объявлено позже.

Поклонская  поблагодарила своих избирателей и назвала их "спасательным кругом в океане политики". 

"Я никуда не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму", — добавила депутат. В конце видео Наталья Поклонская добавила интриги, сообщив, что на новой работе сможет надеть китель.

В марте Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине

Видео: Telegram / Наталья Поклонская

 

Теги: поклонская, праймериз
Категории: Новости России, Лента новостей,

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