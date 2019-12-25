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Спасатели нашли потерявшихся детей с собакой в Ленобласти
Сегодня, 9:44
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Спасатели нашли потерявшихся детей с собакой в Ленобласти

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В СНТ "Северное" ребята ушли на прогулку и не вернулись.

В Лодейнопольском районе состоялись поисковые работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ведомство 8 июля поступила информация о том, что в СНТ "Северное" двое детей ушли на прогулку с собакой и не вернулись. Спасатели Лодейного Поля провели поиски, обнаружили потерявшихся и передали родственникам. Никто не пострадал. 

Ранее мы рассказывали о том, что в мае в Петербурге и Ленобласти пропали 304 человека. Погибли 17 из них, найдено 17 родных, не обнаружили 13 человек. Также было 36 неподтвержденных заявок. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: лодейное поле, поиски
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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