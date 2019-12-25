Спасатели нашли потерявшихся детей с собакой в Ленобласти

В СНТ "Северное" ребята ушли на прогулку и не вернулись.

В Лодейнопольском районе состоялись поисковые работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство 8 июля поступила информация о том, что в СНТ "Северное" двое детей ушли на прогулку с собакой и не вернулись. Спасатели Лодейного Поля провели поиски, обнаружили потерявшихся и передали родственникам. Никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали о том, что в мае в Петербурге и Ленобласти пропали 304 человека. Погибли 17 из них, найдено 17 родных, не обнаружили 13 человек. Также было 36 неподтвержденных заявок.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)