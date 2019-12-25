На Алтае ищут туристку из Петербурга, упавшую в реку

При переходе через пешеходную переправу в воду упала 46-летняя петербурженка, её унесло течением.

На Алтае специалисты МЧС ищут туристку из Петербурга, которая упала в реку. Инцидент произошел 16 июня у подножия горы Белуха на слиянии горных рек Аккем и Ярлу. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Алтай.

При переходе через пешеходную переправу в воду упала 46-летняя петербурженка, её унесло течением. Участники туристической группы пытались сами найти женщину, но позже обратились за помощью. Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.

Инструкторы турбазы "Высотник" обследовали береговую линию от места падения до водопада Текелю протяжённостью 7 км, но поиск результата не дал. Также с вертолета было обследовано русло реки Аккем. Сегодня спасатели продолжат поиски на вертолёте Ми-8. Маршрут проведения мероприятий составляет около 40 км.

Фото: ВКонтакте / МЧС России по Республике Алтай