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На Алтае ищут туристку из Петербурга, упавшую в реку
Сегодня, 8:34
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На Алтае ищут туристку из Петербурга, упавшую в реку

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При переходе через пешеходную переправу в воду упала 46-летняя петербурженка, её унесло течением.

На Алтае специалисты МЧС ищут туристку из Петербурга, которая упала в реку. Инцидент произошел 16 июня у подножия горы Белуха на слиянии горных рек Аккем и Ярлу. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Алтай.

При переходе через пешеходную переправу в воду упала 46-летняя петербурженка, её унесло течением. Участники туристической группы пытались сами найти женщину, но позже обратились за помощью. Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.

Инструкторы турбазы "Высотник" обследовали береговую линию от места падения до водопада Текелю протяжённостью 7 км, но поиск результата не дал. Также с вертолета было обследовано русло реки Аккем. Сегодня спасатели продолжат поиски на вертолёте Ми-8. Маршрут проведения мероприятий составляет около 40 км.

Фото: ВКонтакте / МЧС России по Республике Алтай

Теги: алтай, мчс, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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