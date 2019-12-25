Поиск пропавших в Петербурге сестер расширили ещё на 13 регионов

По данным оперативных служб, девочки могут находиться вместе с матерью в Ульяновской области.

Волонтеры "Лизы Алерт" продолжают искать двух сестер — 11 и 18 лет, пропавших в Петербурге 9 февраля. Заявку от их отца поисковики получили в тот же день. Сейчас география поисков охватывает уже 15 регионов, включая Петербург и Ленобласть.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда, ориентировки разослали в Новгородскую, Ульяновскую, Псковскую, Костромскую, Владимирскую, Нижегородскую, Волгоградскую, Рязанскую, Новосибирскую, Ярославскую, Тверскую, Вологодскую, Московскую области, а также в Москву.

По данным оперативных служб, девочки могут находиться вместе с матерью в Ульяновской области — предположительно, в религиозной секте "Царская империя". Информацию проверяют.

Следователи уже начали проверку после сообщения о пропаже двух девочек. О ее ходе должны доложить председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Тем временем в интернете появилось видео, снятое после исчезновения сестер. На кадрах старшая из сестер говорит, что они с матерью и младшей сестрой вольны жить там, где хотят. Девушка также утверждает, что отец якобы заставлял их пользоваться школьной картой и документами.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер