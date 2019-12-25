В Тосненском районе волонтеры нашли живым мужчину, который упал в канаву и пролежал там 2 дня

Мужчина вышел покурить вечером и не вернулся домой.

Волонтеры спасательного отряда "ЛизаАлерт" двое суток искали жителя Тосненского района Ленобласти, который вышел покурить и не вернулся. Мужчину удалось найти живым. Об этом волонтёры рассказали в группе организации во "ВКонтакте".

Заявка на поиск мужчины поступила от его жены. По её словам, муж вышел покурить и пропал. При этом оказалось, что пропавший тяжело болен, дезориентирован, возможна потеря памяти.

В поиске участвовали 47 добровольцев. Одни из них выехали в лес, а другие обходили поселок. Через двое суток обессиленного и замерзшего мужчину нашли в канаве, куда он провалился еще в первый вечер и не смог выбраться оттуда. Пострадавшего вынесли на носилках и передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер