В Красном Селе идет поиск 90-летней пенсионерки, ушедшей из дома в среду

Уже целые сутки в Красном Селе ведется активный поиск пропавшей местной жительницы Лидии Батовой, которой исполнилось 90 лет. Женщина покинула свое жилище в среду и до сих пор не вернулась домой. Отряд волонтеров-спасателей "ЛизаАлерт" разместил объявление с приметами пропавшей и её фотографией в соцсетях, призывая откликнуться тех, кому известна какая-либо информация о её местонахождении.

Описание внешности: невысокого роста (около 155 см), нормального телосложения, седые волосы и серые глаза. Во время исчезновения была одета в серое пальто, вязаный жилет светло-розового цвета, чёрные брюки и серые туфли-полуботинки.

При наличии какой-либо информации о месте нахождения Лидии Батовой необходимо срочно связаться с координаторам волонтёров: Кристиной по номеру телефона 89832307004, Ариной по номеру 89813518737 либо звонить на горячую линию службы спасения по бесплатному телефону 88007005452.

