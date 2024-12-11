В Петербурге с 14 февраля начнется похолодание

По области фон температуры в ночные часы местами может достигать -15…-20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе похолодает.

Так, 12 и 13 февраля ожидается однотипная погода. Сегодня температура воздуха повысится до 0…-2 градусов, завтра будет всего -1…-3 градуса. При этом во всей Ленобласти не очень комфортно, поскольку влажность все еще высокая – 95-98%.

Атмосферное давление продолжает понижаться. Снега станет больше: к концу четверга можно рассчитывать на 2-4 миллиметра осадков.

Похолодание начнется с 14 февраля. В Северной столице столбики термометров покажут -5…-7 градусов, в выходные дни до -7…-12 градусов. По области фон температуры в ночные часы местами может достигать -15…-20 градусов.

Фото: Piter.TV